Sicurezza: da Provincia Trento 6 mln a corpi polizia locale

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - La Giunta provinciale di Trento ha assegnato ai corpi intercomunali di polizia locale le risorse per il 2018, per un totale di quasi 6 milioni di euro.

Sempre nella seduta odierna sono stati stanziati 99.907 euro per il consolidamento del Progetto di sicurezza urbana per la prevenzione ed il presidio del territorio del comune di Trento.

In tema di formazione è stato poi approvato il programma e assegnati 232.500 euro al Consorzio dei comuni trentini per l'organizzazione dei corsi. Infine, per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio, la Giunta provinciale ha definito i criteri per l'individuazione delle aree del territorio provinciale più interessate da fenomeni di degrado urbano ed i criteri per il finanziamento ai comuni di progetti di sicurezza urbana.