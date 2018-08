Scuola: approvate graduatorie concorso per docenti precari

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - Approvate oggi dalla Giunta provinciale di Trento le prime graduatorie del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti precari della scuola trentina.

Con questo primo provvedimento - sottolinea la Provincia - vengono approvate le graduatorie riferite alle sole classi di concorso prive di idonei. In autunno prenderà il via la fase concorsuale riferita a tutte le altre discipline.

I contingenti dei posti e i candidati individuati per la proposta di assunzione saranno inseriti il 27 agosto sul portale della scuola trentina www.vivoscuola.it.

Il concorso trae fonte dalla norma inserita nella legge di stabilità per l'anno 2018, con la quale è stata offerta una specifica risposta ai soli docenti che operano nel sistema scolastico trentino. Come previsto dalla norma, la misura si rivolge ai docenti non ancora assunti in ruolo ed in possesso di specifici requisiti.