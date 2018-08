Elezioni:Biancofiore, Tajani non potrebbe candidarsi in A.A.

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - "Il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani, qualora lo volesse, non potrebbe candidarsi per le elezioni provinciali - ne in Alto Adige ne in Trentino. Non capisco perché il presidente della giunta altoatesina Arno Kompatscher e il presidente del Consiglio provinciale di Bolzano Roberto Bizzo non hanno ancora convocato il consiglio provinciale per far cambiare d'urgenza questa legge elettorale che in sostanza nell'art. 6 della legge provinciale 14/2017 viola il principio di uguaglianza dei diritti. Una situazione analoga la abbiamo anche in Trentino". Lo ha detto la deputata e coordinatrice regionale di Fi, Michaela Biancofiore.

Nel corso di una conferenza stampa a Bolzano, la deputata di Forza Italia ha evidenziato quello che lei ritiene un "forte rischio di annullamento" delle elezioni di autunno a Trento e Bolzano a causa della legge elettorale regionale. "Qualsiasi cittadino italiano potrà fare ricorso in qualsiasi tribunale in Italia, perché c'è un elemento nella legge elettorale regionale secondo il quale possono candidarsi come consiglieri provinciali o come presidente della Provincia solo i cittadini residenti: per l'Alto Adige residenti nel territorio della regione, e per il Trentino addirittura solo nella provincia di Trento, in contrasto con il diritto costituzionale come abbiamo potuto accertare grazie ad un parere legale del prof. Francesco Saverio Marini". "Pertanto - ha aggiunto Biancofiore - se Tajani o Berlusconi volessero candidarsi per portare magari un valore aggiunto al consiglio provinciale di Trento o Bolzano, non potrebbero farlo. Così si lede la Costituzione." Biancofiore, infine, ha presentato le conclusioni del costituzionalista Marini: "Si ritiene che la limitazione dell'elettorato passivo ai residenti per l'elezione dei Consigli provinciali non sia costituzionalmente legittima". (ANSA).