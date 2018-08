Elezioni: M5s, Autonomia bloccata con il sistema Svp

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - "La nostra Provincia di Bolzano potrebbe far parte dei modelli virtuosi di democrazia diretta presenti nell'arco alpino, dove le comunità hanno fatto della partecipazione un modello di eccellenza, basti pensare alla vicina Svizzera, ma così non è. L'attuale governo locale è totalmente incapace di contrattare con Roma maggiori ambiti di autonomia, per un semplice motivo: l'Svp non parla la lingua dei cittadini a differenza del governo pentastellato". Lo si legge in una nota del MoviMento 5 Stelle dopo un incontro a Magré tra i candidati alle elezioni provinciali ed il ministro trentino Riccardo Fraccaro. All'incontro erano presenti tutti i candidati, espressione di tutte le realtà presenti nella nostra Provincia, da Vipiteno alla Bassa Atesina, dalla Val Badia alla Val Venosta. L'incontro ha avuto ad oggetto il tema: migliorare l'Autonomia. "L'Alto Adige è bloccato con il sistema Svp, un feudalesimo del ventunesimo secolo, piccoli potentati ad uso dei poteri forti, noi vogliamo un'autonomia migliore che sviluppi il senso di comunità e di partecipazione politica", chiude la nota. (ANSA).