Cresce la produzione mele in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - L'Istituto Astat di Bolzano mette a disposizione la serie storica di dati sull'agricoltura in Alto Adige: si parte dai dati del Catasto del 1929, e si finisce con gli ultimi rilevamenti del 2016. La raccolta di tabelle comprende il maggior numero di informazioni disponibili riguardanti il sistema agricolo locale ed è consultabile online sul sito astat.provincia.bz.it. Tra i dati che emergono, spicca quello legato alla dimensione delle aziende agricole: in Alto Adige la maggior parte sono di dimensioni piccole e medio-piccole (al di sotto dei 6 ettari), e non si registrano particolari scostamenti negli ultimi decenni. Dal 1951, invece, costante aumento per la produzione di mele, passate da 1.237.360 di quintali agli attuali 10.636.780 di quintali. Altro prodotto per eccellenza dell'agricoltura altoatesina è il vino: negli anni antecedenti la seconda guerra mondiale la produzione era pari a 245mila ettolitri, saliti poi a 600mila ettolitri negli anni '70 e '80, ma scesi ai 355mila ettolitri del 2016.