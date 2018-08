Basket: nazionale in ritiro a Pinzolo

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - Gli azzurri del basket inizieranno da domani a Pinzolo, in Trentino, il raduno estivo sotto la guida del commissario tecnico Meo Sacchetti, in vista delle partite della seconda fase di qualificazione al Mondiale del 2019 in Cina. Sono 15 gli atleti convocati.

Previste sedute di allenamento, a porte aperte, presso il palazzetto dello sport di Carisolo fino al 5 settembre. Sabato 1 settembre, alle 18, è in programma una partita di allenamento, sempre al Palazzetto di Carisolo, con la formazione della Vanoli Cremona.

Dopo un primo accordo siglato nel 2012 e che ha visto Folgaria come sede dei raduni della Nazionale negli ultimi 6 anni, per il prossimo triennio sarà l'ambito turistico ai piedi delle Dolomiti di Brenta ad ospitare i ritiri estivi.