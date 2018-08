Allevatori trentini, lupi e orsi minaccia per alpeggi

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - Lupi e orsi sono "una minaccia per gli alpeggi". Lo afferma il presidente della Federazione allevatori trentini, Mauro Fezzi, dopo l'incontro promosso dalla Federazione con le organizzazioni sindacali agricole e la delegazione dei parlamentari trentini in cui è stato sollecitato l'intervento della politica locale e nazionale.

"Chi viene colpito non sa come difendersi e potrebbe decidere di abbandonare la montagna", aggiunge Fezzi. Da inizio anno, riferiscono dalla Federazione, sono stati vittime delle aggressioni dei grandi carnivori circa 35 tra mucche e cavalli e 130 ovini tra pecore e capre. "Siamo consapevoli - prosegue Fezzi - che la minaccia dei grandi carnivori è destinata ad aggravarsi se non si interviene tempestivamente". Le razzie dei grandi carnivori, ha denunciato Fezzi, mettono in discussione la gestione degli alpeggi perché gli allevatori non sanno come difendersi.