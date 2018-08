Unika, 30 agosto - 2 settembre a Ortisei

(ANSA) - BOLZANO, 23 AGO - Dal 30 agosto fino al 2 settembre in Val Gardena è tempo di "Unika", la fiera delle opere di 20 artisti - scultori e pittori - gardenesi che fanno parte del gruppo omonimo. Alla fiera dell'arte che quest'anno si svolgerà per la ventiquattresima volta saranno esposte 200 opere nel centro tennis coperto di Ortisei a Roncadizza. Tutti i lavori presentati quest'anno sono stati realizzati in esclusiva per Unika. Le opere sono state create con colori e materiali sempre nuovi, per lo più ispirati alla natura. Vecchi tronchi d'albero, radici e cirmolo spesso ne determinano le forme. Una virtuosa lavorazione del legno e moderne tecniche di stampa, sculture ironiche e maliziose in un'ingenuità spesso sottile, il legno come materia viva, tutto questo diventa visibile nelle opere di Unika.

L'inaugurazione della fiera si terrrà alle ore 18.00 di mercoledì, 29 agosto.