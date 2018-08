Statua Re Laurino torna a Piazza Magnago

(ANSA) - BOLZANO, 23 AGO - La statua di Re Laurino è tornata in piazza Silvius Magnago. Per due mesi, a causa dei lavori di rifacimento della piazza, la statua è stata "parcheggiata" nei giardini della stazione. Ora, è stata ricollocata, sia pure in posizione più decentrata rispetto al passato, di fronte ai palazzi della giunta provinciale e del consiglio provinciale.