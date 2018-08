Passo Costalunga, lupi sbranano vitello

(ANSA) - BOLZANO, 23 AGO - In Alto Adige si segnala un nuovo attacco dei lupi. Al passo di Costalunga un vitello è stato sbranato e un contadino, ha riferito al Dolomiten, di aver visto due lupi aggirarsi nei dintorni. Anche nella vicina Livinallongo (Bl) dei lupi hanno nuovamente attaccato capi di bestiame.

Intanto la legge provinciale sugli abbattimenti non è stata impugnata dal Governo e pertanto l'assessore Arnold Schuler ora intende elaborare insieme all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) un catalogo per regolamentare gli abbattimenti per non dover chiedere il parere, previsto dalla legge provinciale in vigore, di volta di volta. Le misure che si intendono prendere prima dell'abbattimento degli esemplari che si avvicinano ad insediamenti umani o greggi sono diverse. Dapprima si cercherà di spaventare gli animali con luce e rumori, poi si continuerà con altre azioni di disturbo.

Se i lupi persisteranno nell'avvicinarsi si passerà all'abbattimento, spiega Schuler al Dolomiten.