Export Trentino Alto Adige in crescita

(ANSA) - BOLZANO, 23 AGO - Le esportazioni del Trentino-Alto Adige, nel 2017, hanno superato gli 8,4 miliardi di euro, continuando a crescere per l'ottavo anno consecutivo. E' quanto emerge dal rapporto annuale "L'Italia nell'economia internazionale 2017-2018" dell'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La variazione dell'export regionale rispetto al 2016 (+8,3%) è stata più alta della media nazionale (+7,4%), mentre la quota sul totale delle esportazioni delle regioni è rimasta all'1,9%.

Sul fronte delle importazioni, invece, il Trentino-Alto Adige è cresciuto (+8,7%) meno della media nazionale (+9%).

Le esportazioni regionali risultano dirette per più di due terzi verso paesi Ue. Il primo mercato rimane la Germania, con un peso del 26,7%. La quota di Bolzano nell'export regionale supera la metà (56,6%), ma il tasso di crescita, 8%, è stato leggermente inferiore a quello di Trento (8,7). Nel primo trimestre 2018 le esportazioni regionali sono cresciute del 5%.