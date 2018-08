Trovato morto turista disperso nel Primiero

(ANSA) - TRENTO, 22 AGO - E' stato ritrovato privo di vita il turista scomparso ieri nel Primiero.

Carlo Bucci, 75 anni di Treviso, è stato individuato dai soccorritori questo pomeriggio in fondo ad un dirupo sul monte Vederna, nel comune di Imer. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava percorrendo il sentiero dei Stoli di Morosna quando è precipitato per un centinaio di metri. L'allarme era stato lanciato ieri sera dalla moglie con cui l'uomo si trovava in vacanza. Alla ricerca hanno partecipato soccorso alpino, vigili del fuoco volontari e finanzieri.