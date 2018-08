Sasso lanciato contro motrice treno Valsugana

(ANSA) - TRENTO, 22 AGO - La Filt del Trentino denuncia un atto vandalico avvenuto questa mattina contro il macchinista di un treno della linea Trento - Bassano: mentre era alla guida di un convoglio della Trentino Trasporti un sasso ha colpito la motrice spaccando il parabrezza.

Il sasso - dice il sindacato - è stato lanciato nei pressi di San Cristoforo, direzione Bassano, da un tratto rialzato che costeggia la ferrovia. Il macchinista ha subito rallentato la velocità del treno per mettere in sicurezza i passeggeri, riuscendo comunque ad arrivare alla stazione di Bassano, anche se con ritardo.

"Si tratta di un atto vigliacco, che condanniamo con fermezza", dice il segretario della Filt del Trentino, Stefano Montani. "Un atto di questo tipo, sicuramente voluto e non accidentale, preoccupa ulteriormente e non fa altro che aumentare la situazione di disagio di questi lavoratori. E' anche la testimonianza di un atteggiamento grave e sempre più diffuso che non va sottovalutato", aggiunge Montani.