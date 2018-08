Imprese: Trentino, in calo del 7% quelle di stranieri

(ANSA) - TRENTO, 22 AGO - Sono 3.322 le imprese gestite da cittadini stranieri registrate in provincia di Trento al 30 giugno di quest'anno. Gli imprenditori immigrati provengono principalmente da Albania, Romania e Marocco. Le imprese straniere incidono per il 6,5% sul totale delle attività che compongono il tessuto economico locale (pari a 50.768 imprese).

Dopo anni di espansione (il picco nel 2011 con 3.575 imprese), l'andamento positivo ha subito un'inversione di tendenza negli ultimi dodici mesi, quando le imprese a guida straniera registrate sono diminuite di 253 unità pari al 7,1%.

I dati sono contenuti in un'indagine dell'ufficio studi e ricerche della Camera di commercio di Trento.

Il settore in cui tali imprese sono maggiormente presenti è quello delle costruzioni dove raggiunge il 25,4% del totale la percentuale delle imprese con titolare immigrato.