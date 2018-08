Gdf, controlli antidroga a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 22 AGO - Circa 1,2 kg di marijuana ed oltre 160 grammi di hashish sequestrati: è il bilancio dei controlli antridroga effettuati dalla guardia di finanza in alcune zone di Bolzano, come i giardini della stazione ferroviaria, i prati del Talvera, via Druso ed il casello A22.

Nel corso dei servizi, realizzati anche con l'impiego dei cani antidroga, sono state denunciate, inoltre, quattro persone alla procura della Repubblica e segnalate altre cinque al commissariato del governo per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Tra la droga sequestrata, anche 1,7 grammi di cocaina, 0,5 grammi di ketamina e sedici piantine di marijuana coltivate in una zona abbandonata di viale Druso.