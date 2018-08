Droni, come utilizzarli in modo corretto

(ANSA) - BOLZANO, 22 AGO - Le riprese e le fotografie con i droni sono ormai diventate molto popolari. Quello di cui si parla non è tuttavia un gioco, ma un'attività regolamentata con chiarezza. I fotografi lvh.apa hanno deciso di definire nel dettaglio il corretto impiego dei droni e di porre rimedio ad alcune consuetudini errate. Tutti possono e sono in grado di far volare un drone. Prestare attenzione è tuttavia cruciale: per lo svolgimento di questa attività esistono infatti delle linee guida decisamente chiare. Il presidente dei fotografi lvh.apa, Florian Andergassen, ed il suo vice Harald Wisthaler, precisano: "Non esiste alcuna differenza tra l'utilizzo privato e commerciale dei droni. Anche i droni con peso inferiore a 300 grammi devono essere registrati presso l'Ente Aviazione Civile Enac." A tal proposito anche i mini-droni devono possedere le condizioni per essere classificati come tali e di conseguenza assicurati in modo adeguato. Chi pilota un drone da oltre 300 g di peso deve anche disporre di una patente per droni.