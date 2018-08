Alto Adige: Salvini, a governo con Lega

(ANSA) - BOLZANO, 22 AGO - "Nei prossimi giorni avrò alcuni incontri e colloqui. La Lega è nata per difendere le specificità e le autonomie. Le elezioni di ottobre vedono legate Trento e Bolzano: vediamo di dare una svolta storica, togliendo il Pd dal governo in entrambe le Province". Lo dice a Pinzolo il capo della Lega e vicepremier Matteo Salvini, riferisce l'Alto Adige.

"A Trento - afferma - abbiamo squadra e progetto. La coalizione sta lavorando sul programma con un bel gruppo di tecnici e di sindaci. A Bolzano stiamo facendo gli ultimi ragionamenti. Sono due culture diverse. In Trentino proporremo una squadra di centrodestra sul modello di quella, per dire, che abbiamo in Friuli ed in Liguria. L'Alto Adige merita qualche riflessione in più e non è detto che ci debba essere lo stesso schema di Trento. Essere in un movimento autonomista come il nostro vuole dire anche fare scelte locali. I nostri leghisti in Alto Adige mi dicono che preferiscono andare da soli perché la convivenza con alcuni alleati è difficile."