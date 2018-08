Urbanistica: Campomarzio vince concorso 'Torri 2020'

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - È stata presentata la proposta vincitrice del concorso di progettazione 'Torri 2020' di Itea Spa per la riqualificazione delle 'torri' di Madonna Bianca a Trento. Il progetto vincente è della Campomarzio, che si aggiudica un'altra assegnazione dopo quella, recente, per piazza della Mostra a Trento.

Il concorso era stato lanciato a marzo da Itea Spa, nell'ambito del progetto europeo Stardust. Itea Spa, dopo la fase di verifica, affiderà al vincitore del concorso l'incarico per la progettazione definitiva, per un totale di 41.041,46 euro, ed eventualmente la progettazione esecutiva, pari a 39.673,40 euro. Sono stati 32 gli studi ed i professionisti che si sono confrontati nella prima fase del concorso e 5 le migliori proposte che la commissione giudicatrice ha ammesso alla seconda fase del concorso. Oltre al progetto vincitore, il concorso prevede l'assegnazione di premi per un ammontare di 16.500 euro da assegnare anche agli altri progetti meritevoli.