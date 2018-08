Giunta, il bilancio dell'attività

(ANSA) - BOLZANO, 21 AGO - La giunta provinciale, arrivata a fine legislatura, ha fatto il bilancio della propria attività.

Alla domanda qual'è la visione per il prossimo futuro dell'Alto Adige il vicepresidente della giunta Christian Tommasini ha detto che spera che "l'Alto Adige rimanga una terra aperta e inclusiva con una autonomia forte e che possa essere valorizzato il suo ruolo di ponte fra nord e sud". Richard Theiner ha sottolineato il "valore della convivenza", Waltraud Deeg si è soffermata sulle "famiglie, che vanno aiutate", Philipp Achammer ha detto che spera che i "giovani restino aperti e ottimisti e che colgano le opportunità che vengono loro offerte". Florian Musser ha sottolineato il "lavoro di sensibilizzazione che è stato fatto in tema di mobilità", mentre Arnold Schuler ha detto che la "politica dovrà puntare sulla sostenibilità in tutti i campi".

Infine Arno Kompatscher ha detto che finora sono stati creati i presupposti per l'autonomia e che ora si deve puntare ad una più equa ridistribuzione.