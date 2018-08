Autonomia: presentati volumi 'Verso il terzo Statuto'

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Presentati oggi a palazzo Trentini, a Trento, i due volumi "Verso il terzo Statuto - contributi della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol". L'opera raccoglie un anno e mezzo di lavoro, riflessioni, incontri e partecipazione realizzati dalla Consulta per lo Statuto speciale.

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Bruno Dorigatti, ha evidenziato che queste pagine "raccontano la storia e la percezione attuale dell'autonomia, ma offrono anche alcune proposte di rinnovamento statutario. Proposte contenute nel 'Documento conclusivo' della Consulta, condiviso all'unanimità nonostante le diverse sensibilità presenti nell'organismo". "Con questi testi - ha aggiunto il presidente della Provincia Ugo Rossi - la Consulta consegna alla comunità trentina uno strumento utile alla costruzione di modifiche virtuose dello Statuto, frutto di una mediazione positiva. Anche se per arrivare alla riforma occorre un quadro politico stabile e favorevole che oggi non c'è".