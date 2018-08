Austriaca muore sulle Torri del Vajolet

(ANSA) - BOLZANO, 21 AGO - Una giovane austriaca di 25 anni, Isabella Pirchner, è morta, precipitando per 50 metri dalle Torri del Vajolet nel gruppo del Catinaccio. La donna era di Wals vicino a Salisburgo.

L'alpinista stava affrontando la salita assieme a un compagno di cordata. E' stato lui a dare l'allarme. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i carabinieri e l'assistenza spirituale.

L'incidente è avvenuto sulla torre più elevata delle tre Torri del Vajolet, lo Stabeler, a quota 2800 metri. La ragazza sembra che non si sia assicurata a dovere. I tentativi dei soccorritori per rianimarla sono stati vani. E' morta sul posto.