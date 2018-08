Armi modificate sequestrate dai carabinieri a Cles

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - I carabinieri di Cles, impegnati nella ricerca di matasse di rame rubate da un cantiere, hanno trovato nell'abitazione di uno dei sospettati del furto alcune armi modificate. L'uomo, 35 anni di Cles, è stato così denunciato per alterazione e detenzione di armi clandestine.

Dopo il furto commesso un mese fa, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei due presunti ladri, e con un decreto di perquisizione della magistratura, hanno perquisito le loro abitazioni. Mentre all'interno della casa del primo sospettato residente in val di Sole è stata rinvenuta una parte della refurtiva, in quella del presunto complice, a Cles, i carabinieri hanno trovato in un armadio, tra gli indumenti, una pistola ed una carabina a salve, modificate per potere sparare.

La canna della pistola era stata sostituita con un'altra artigianale, mentre quella del fucile era stata manipolata per poter aumentarne la potenza di fuoco. In casa c'era anche un'altra pistola dello stesso tipo di quella modificata, senza il tappo rosso.