Amministrative: Civica Trentina sostiene Fugatti

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - La Civica Trentina ha ufficializzato la scelta di appoggiare la candidatura di Maurizio Fugatti alle elezioni provinciali di ottobre, una decisione presa lunedì sera nel corso di una riunione tra delegati e militanti della lista.

"Entriamo nella coalizione del centrodestra autonomista popolare con la nostra identità di movimento territoriale e l'auspicio di poter valorizzare per quanto possibile proprio la dimensione territoriale della coalizione, consapevoli che questa componente è sempre stata importante nelle elezioni provinciali", ha detto il consigliere provinciale della Civica Trentina, Rodolfo Borga. "La risposta che abbiamo avuto riguarda forse più il metodo che il merito: ci è stato chiesto di far prevalere gli elementi di unione su quelli di divisione, per non contribuire a frantumare un quadro politico già molto frantumato di per sé. Ci è stato chiesto di non escludere a priori un'alleanza ampia con possibilità di vittoria alle prossime elezioni", ha aggiunto Borga.