Brennero: traffico, vertice a novembre

(ANSA) - BOLZANO, 20 AGO - Il nuovo vertice sul traffico pesante al Brennero sarà spostato a novembre. E' quanto ha annunciato ieri al Forum Alpach il presidente del Tirolo Günther Platter che vuole attendere gli esiti delle elezioni in Baviera e in Alto Adige, scrive la Tt di Innsbruck.

Platter, che al vertice sui transiti dei tir lo scorso 12 giugno a Bolzano non aveva firmato il "Memorandum of understanding", ha annunciato inoltre che da parte tirolese ci saranno ulteriori regolamentazioni e proibizioni. La giunta tirolese vuole, infatti, imporre nuove misure antiinquinamento dal 3 ottobre, escludendo dal divieto di transito notturno e settoriale anche i tir euro 6, perlomeno quelli delle sottoclassi da A a C, mentre gli euro 6-D, dovrebbero poter circolare.