Matera 2019: dialogo e promozione con progetto "Cultgenuss"

(ANSA) - MATERA, 18 AGO - Matera, Colonia e Vienna stanno lavorando insieme al progetto "Cultgenuss" (sapore del gusto) per favorire dialogo e coinvolgimento di comunità e territori nel solco dell'alimentazione genuina e della cultura della tradizione. L'iniziativa, finalizzata a favorire confronto e partecipazione, è incentrata su una serie di eventi di beneficenza e di promozione che coinvolgono chef e scrittori, che si terranno a Colonia l'8 ottobre prossimo, a Vienna il 30 gennaio 2019 per concludersi il 5 giugno a Matera "capitale europea della cultura 2019". "Il dialogo promosso da 'Cultgenuss' - ha detto Fausto Castellini, ideatore del progetto - parte dalla comunicazione con i più giovani, mettendo al centro una fiaba come quella nota a livello europeo di Hansel e Gretel, per passare al cibo di luoghi comuni come i boschi.

Frutti, erbe, cereali e altro serviranno a tre chef per preparare i piatti della tradizione, utilizzando i manufatti dell'artigianato locale. Coinvolgiamo anche le biblioteche, depositarie della cultura, e valorizziamo i territori attraverso la letteratura, presentando a Colonia, Vienna e Matera un romanzo di un riconosciuto autore". A ciascun evento è collegata la presentazione di un piatto unico di ceramica, decorato a mano, sul tema della fiaba di Hansel e Gretel. (ANSA).