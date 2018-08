Duecento motociclisti fermati da carabinieri Cavalese

(ANSA) - TRENTO, 18 AGO - Più di 200 motociclisti sono stati fermati nelle ultime ore dai carabinieri sulle principali strade delle valli di Fiemme, Fassa, Cembra e Primiero nell'ambito di controlli straordinari per prevenire comportamenti indisciplinati.

Diverse le contravvenzioni elevate. Le infrazioni più diffuse sono state quelle relative alla velocità eccessiva, con sorpassi azzardati, mancata revisione dei motoveicoli e modifiche alle caratteristiche costruttive. Particolare attenzione è stata rivolta dai carabinieri anche alla cattiva abitudine da parte dei motociclisti di inclinare in modo irregolare la targa per renderne difficoltosa la lettura da parte delle forze dell'ordine.

I carabinieri annunciano che i controlli continueranno senza anche nei prossimi fine settimana "per garantire ai numerosi turisti di passaggio di viaggiare in sicurezza".