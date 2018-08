Droga: arrestato a Trento latitante internazionale

(ANSA) - TRENTO, 18 AGO - Arrestato la scorsa notte dai carabinieri del Comando provinciale di Trento un latitante che era ricercato a livello internazionale per reati di droga.

Si tratta di un ventenne di origini moldave con cittadinanza portoghese, residente in Trentino, che secondo i carabinieri avrebbe preso parte ad un sodalizio criminale entrato in possesso di grandi quantità di droga con lo scopo di immetterla illegalmente in circolazione in Moldavia. L'autorità giudiziaria di Chisinau (Moldavia) ha emesso quindi un mandato di cattura ai fini dell'estradizione. Il giovane è stato fermato su una Bmw in transito nel centro storico di Trento. Al termine delle formalità di rito, il ricercato è stato rinchiuso nel carcere di Spini di Gardolo.