Incendio a Rifiano, distrutto un granaio

(ANSA) - BOLZANO, 17 AGO - Il granaio di un maso a Rifiano, all'imbocco della Val Passiria, è stato completamente distrutto da un incendio di cui non sono ancora chiare le cause.

Le fiamme si sono sviluppate nel granaio del maso "Innerzaisolt". Sul posto sono intervenuti in un primo tempo i vigili del fuoco volontari della zona, ma a causa della scarsità di acqua è stato necessario chiedere il supporto dei vigili del fuoco di Maia Alta, San Martino, Scena e Lana e del corpo permanente di Bolzano, arrivati con le autocisterna.

La casa si trova distante dal granaio per cui non è stata toccata dall'incendio. Nessun danno alle persone, anche gli animali presenti nella stalla sono stati allontanati in tempo.