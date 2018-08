Imprenditore aggredisce sindaco Roveré, arrestato

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - E' agli arresti domiciliari l'imprenditore Luciano Zini accusato di avere aggredito il sindaco di Roveré della Luna, Luca Ferrari. La misura è stata disposta dalla Procura di Trento che ha esaminato la denuncia della parte lesa dopo l'episodio avvenuto ieri nell'ufficio del sindaco. Le ipotesi di reato sono violenza privata e lesioni.

Secondo una prima ricostruzione, l'imprenditore, fissato un appuntamento in municipio, avrebbe prima insultato il sindaco e poi lo avrebbe preso per il collo. Alla base dell'aggressione, ci sarebbe un'istanza respinta dal Comune all'imprenditore in relazione ad una procedura di fallimento della sua azienda.