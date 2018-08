Aquila di S.Venceslao a Giorgio Torgler

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - Consegnata oggi a Giorgio Torgler, presidente onorario del comitato provinciale del Coni, l'Aquila di San Venceslao, la più alta onorificenza della Provincia di Trento. Il sigillo e la pergamena sono stati consegnati dall'assessore alla salute, politiche sociali e sport, Luca Zeni, nel corso di una cerimonia in Provincia.

"A riconoscimento dell'impegno profuso in ambito sportivo da Giorgio Torgler per il generoso contributo e la pluriennale dedizione a beneficio della crescita e affermazione dello sport e dei suoi valori a livello nazionale e in Trentino", si legge nella motivazione.

"Voglio dedicare questo riconoscimento a tutti quelli che hanno collaborato. Lo sport si fa in compagnia, non si fa da soli - ha detto Torgler - oggi dobbiamo approfittare di tutti i valori che lo sport sa darci, primo di tutto il gioco, perché lo sport è essenziale per la crescita dei nostri ragazzi".