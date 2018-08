Informatica: a Trento conferenza internazionale Fas* 2018

(ANSA) - TRENTO, 16 AGO - Applicazioni software capaci di adattarsi in maniera autonoma alle diverse situazioni: a questo ramo dell'informatica è dedicata la conferenza internazionale Fas* 2018, organizzata dalla Fondazione Bruno Kessler (Fbk) in collaborazione con l'Università di Trento, in programma a Trento dal 3 al 7 settembre. Vi parteciperanno oltre 100 esperti di tutto il mondo che si confronteranno sugli sviluppi più all'avanguardia di questo settore.

"I sistemi software moderni - spiega Antonio Bucchiarone (Fbk), responsabile dell'organizzazione di Fas* 2018 con Alberto Montresor (Università di Trento) ed Elisabetta Di Nitto (Politecnico di Milano) - sono sempre di più socio-tecnici, composti cioè da agenti eterogenei che, pur essendo autonomi, collaborano per raggiungere un obiettivo comune. Molto spesso nella realtà ci sono cambiamenti improvvisi rispetto a quanto preventivato in teoria e servono modelli e algoritmi capaci di far adattare i sistemi alla nuova situazione per raggiungere comunque gli obiettivi".