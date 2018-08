Basket: Trainotti, nuovo percorso con nostra identità

(ANSA) - TRENTO, 16 AGO - "Abbiamo vissuto quattro anni in A ottenendo risultati incredibili come due Finali Scudetto ed una semifinale in EuroCup. Oggi è arrivato il momento di consolidare quanto fatto e iniziare un nuovo percorso con una nostra identità. I nostri tifosi, la loro mentalità, l'ambiente della Blm Group Arena, ci può trascinare a grandi risultati. Si tratta di un'eredità che vogliamo continuare a far crescere e compattare". Così il general manager della Dolomiti Energia Trentino, Salvatore Trainotti, che traccia un bilancio dell'estate della squadra.

"Siamo contenti della squadra che abbiamo formato: è costruita insieme a tante persone, condivisa con entusiasmo e partecipazione dal coach, da tutto lo staff tecnico e dal responsabile scouting Alessandro Giuliani. Volevamo fare qualcosa di diverso e un primo bilancio della nostra estate è positivo: l'obiettivo ora sarà di trovare solidità e consistenza per affrontare il campionato, che sarà duro, ed essere competitivi anche in EuroCup", aggiunge Trainotti.