Amazon, Milano città regina lettura

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - E' Milano, per il sesto anno consecutivo, la regina delle città che acquistano più libri ed eBook su Amazon.it. Mentre, per la prima volta, Trieste è la grande assente nella top 10: nel 2017 seconda in classifica, questa volta si attesta al 14/o posto. In rimonta Padova, seconda, che guadagna una posizione, e Torino, terza, che sale di sei posizioni. Tornano in classifica Bergamo e Cagliari che chiudono la top ten. Questo secondo la classifica delle città italiane che leggono di più, stilata in base all'acquisto pro capite di libri e ebook su Amazon.it durante l'ultimo anno (luglio 2017-luglio 2018) nelle principali città italiane. Ecco la Top 10 2018: 1) Milano; 2) Padova; 3) Torino; 4) Bologna; 5) Roma; 6) Verona; 7) Firenze; 8) Trento; 9) Bergamo; 10) Cagliari.

Tra i titoli più apprezzati, in vetta 'Storie della buonanotte per bambine ribelli' (Mondadori) di Francesca Cavallo ed Elena Favilli, al primo posto in 29 delle 47 città analizzate, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna, Genova e Napoli.