Tirolo:Kompatscher consegna onorificenze

(ANSA) - BOLZANO, 15 AGO - Sono 27 gli altoatesini, di età compresa fra i 57 e gli 82 anni, provenienti da tutte le zone della Provincia e in rappresentanza dei diversi gruppi linguistici e dei diversi settori, che hanno ricevuto a Innsbruck le onorificenze del Tirolo. A consegnarle i due presidenti del Land Tirolo e della Provincia di Bolzano, Günther Platter e Arno Kompatscher. "Questa onorificenza - ha sottolineato Kompatscher - vuole essere il riconoscimento per l'impegno di tante persone, nei settori più diversi, a favore della società. La solidarietà e il sostegno reciproco rappresentano i valori fondanti e il vero collante delle nostre comunità, queste medaglie rappresentano un grazie per tutti coloro che, da entrambi i lati del Brennero, si mettono a disposizione del volontariato con passione e impegno a favore del prossimo, delle tradizioni e della cultura". Tra i premiati vi sono anche due bolzanini di madrelingua italiana: si tratta di Gabriella Bisacco e di Antonio Bezzati.