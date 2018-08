Tentato furto in abitazione a Lagundo

(ANSA) - BOLZANO, 14 AGO - I carabinieri di Lagundo hanno tratto in arresto un cittadino cinquantenne macedone, pregiudicato, senza fissa dimora, per tentato furto in abitazione. Da un appartamento a Lagundo provenivano rumori metallici ed un forte odore di bruciato. Un vicino aveva segnalato il caso.

Giunti sul posto i carabinieri hanno colto il malvivente nell'azione di scardinare una cassaforte con vari strumenti d'effrazione, fra cui un piede di porco e un flex elettrico. Al termine degli accertamenti di rito l'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Bolzano, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I carabinieri hanno inoltre segnalato all'autorità giudiziaria tre cittadini italiani trovati in possesso di sostanze stupefacenti a Ortisei e a San Candido, mentre hanno fermato un cittadino maliano a Bolzano che cedeva marijuana ad un assuntore.