Lectio degasperiana con Panebianco e Pombeni

(ANSA) - TRENTO, 14 AGO - Il politologo Angelo Panebianco e lo storico Paolo Pombeni terranno la 'Lectio degasperiana 2018', organizzata dalla Fondazione trentina Alcide De Gasperi, in programma a Pieve Tesino sabato 18 agosto, alle ore 17.

Panebianco e Pombeni parleranno sul tema "De Gasperi e il popolo", mostrando da punti di vista complementari - sottolinea la Fondazione - quale fosse l'idea dello statista trentino sul popolo e sulla democrazia e in che modo si possa fare oggi tesoro del suo insegnamento in una fase politica di radicale trasformazione.

Angelo Panebianco è professore di Scienza della politica presso l'università di Bologna e da trent'anni editorialista del Corriere della Sera; Paolo Pombeni è professore emerito di Storia contemporanea presso la stessa università, collaboratore del Sole 24 ore e già direttore a Trento dell'Istituto storico italo-germanico della Fondazione Bruno Kessler.