Informatica: Python, a Trento esperti da tutta Europa

(ANSA) - TRENTO, 14 AGO - Si terrà per la prima volta in Italia "EuroSciPy", convegno internazionale dedicato all'uso del linguaggio di programmazione Python in ambito scientifico. Dal 28 agosto all'1 settembre oltre 200 esperti europei del mondo accademico, della ricerca e dell'industria si incontreranno a Trento per confrontarsi sugli sviluppi di uno dei linguaggi più utilizzati nel mondo nella ricerca. La conferenza, giunta quest'anno all'11/a edizione, è organizzata dalla Fondazione Bruno Kessler (Fbk).

"Python" - spiega Valerio Maggio (Unità Mpba - Fbk) - ha avuto un grande successo fra i ricercatori perché permette di programmare anche senza necessariamente avere una formazione specifica in campo informatico. In questo modo scienziati che lavorano in diverse campi disciplinari, come ad esempio la biologia, la geologia o altri, possono agevolmente utilizzarlo in modo efficace".

I lavori si svolgeranno nella sede Apss di via Briamasco a Trento. I primi due giorni saranno dedicati ai corsi di specializzazione.