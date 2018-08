Elezioni: Daldoss in campo con Polo civico si dimette

(ANSA) - TRENTO, 14 AGO - Carlo Daldoss ha oggi annunciato di partecipare alle elezioni provinciali di ottobre come candidato presidente della nuova formazione 'Polo civico territoriale'.

Successivamente ha annunciato le sue dimissioni da assessore tecnico della Giunta provinciale trentina.

A seguito delle dimissioni, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, ha firmato il decreto per la riassegnazione delle competenze. Rossi - informa la Provincia - assume la competenza nelle materie degli enti locali e dell'edilizia pubblica mentre il tema dell'urbanistica, catasto e libro fondiario è stato assegnato all'assessore Mauro Gilmozzi.

Il presidente Rossi esprime, anche a nome della Giunta, "un ringraziamento a Carlo Daldoss per il servizio prestato a favore della comunità, in piena coerenza e condivisione delle linee programmatiche del governo di centrosinistra autonomista in carica".