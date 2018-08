Arrestato con 4 etti di hashish su ciclabile Trento

(ANSA) - TRENTO, 14 AGO - Arrestato dai carabinieri a Trento un tunisino perché trovato in possesso di 4 etti di hashish.

L'uomo è stato bloccato ieri sera lungo la ciclabile, all'altezza del Muse, dopo un breve inseguimento e una colluttazione. Altri due complici sono riusciti a scappare ma uno di loro, un connazionale, è stato successivamente individuato e denunciato. Addosso l'arrestato aveva, oltre a quattro panetti di hashish, 890 euro in contanti, somma considerata provento dello spaccio.

L'arrestato è stato processato oggi per direttissima e sottoposto alla misura cautelare nella locale Casa circondariale.