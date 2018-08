Motociclista morto a Dro

(ANSA) - TRENTO, 13 AGO - E' morto sul colpo il motociclista coinvolto ieri sera in uno scontro frontale con un'auto lungo la statale della Gardesana a Ceniga di Dro. La vittima è Nicola Marcabruni, 38 anni di Arco.

Nel violento impatto con l'auto, la moto si è spezzata in due e il centauro è stato sbalzato per una cinquantina di metri. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.