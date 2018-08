Cade in piscina, bambino sta meglio

(ANSA) - BOLZANO, 12 AGO - Resta ricoverato al reparto di terapia intensiva alla clinica universitaria di Innsbruck il bambino di 9 anni che ieri era caduto in una piscina di un albergo di Colle Isarco, nel comune di Brennero, rischiando di annegare. Il bambino, comunque, non è più in pericolo di vita.

La sorellina di 7 anni aveva cercato di aiutarlo, tuffandosi a sua volta, ma non sapendo nuotare stava per annegare anche lei. Grazie ad un ospite dell'albergo che si è reso conto di quel che stava accadendo, la situazione si è risolta. Ad avere la peggio era stato il bambino di 9 anni, il cui stato di salute fortunatamente ora sembra essere migliorato.

Nel frattempo i carabinieri hanno svolto indagini sull'accaduto, da cui è emerso che la piscina dell'albergo non necessitava di assistenza bagnanti.