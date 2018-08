Estate sicure, 11 arresti in luglio

(ANSA) - TRENTO, 12 AGO - Prosegue l'attività del Comando provinciale dei Carabinieri di Trento di prevenzione e vigilanza durante il periodo estivo. Nel luglio sono state tratte in arresto, dietro disposizione delle diverse autorità giudiziarie, 11 persone. I provvedimenti hanno riguardato tanto cittadini italiani che stranieri, quasi tutti maggiorenni.

L'importante risultato rientra nella specifica e costante opera di controllo del territorio da parte delle pattuglie dell'Arma che continuamente, in tutti i centri abitati e lungo le arterie di questa Provincia. Anche nel periodo di ferragosto saranno intensificati in tutto il territorio trentino.