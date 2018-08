Turismo: Festa dell'uva in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - Torna dal 21 al 23 settembre la Festa dell'uva a Verla di Giovo, in Trentino, alla 61/a edizione, con la 30/a Marcia dell'uva.

La manifestazione, organizzata dalla pro loco di Giovo con il supporto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell'ambito delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, prevede tre giorni di festa, durante cui gli ospiti potranno entrare in contatto con le tradizioni di questi luoghi e degustarne le specialità enogastronomiche. Tra queste, spiccano certamente le proposte vinicole.

Attese, come al solito, circa 20 mila persone, che si riverseranno per le strade del borgo di Verla di Giovo e potranno partecipare alle numerose iniziative organizzate. In programma, spettacoli teatrali itineranti volti a raccontare la valle e le sue peculiarità, concerti musicali di ogni genere, performance a cura della Filodrammatica di Verla, ma anche esibizioni sportive, danzanti e dedicate alla scultura del legno. (ANSA).