Turismo: ad Avio con 'Uva e dintorni'

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - All'ombra del Castello di Avio, in Trentino, nominato recentemente luogo più bello d'Italia dalla classifica Fai, da ormai 18 anni a fine estate prende vita un appuntamento di spettacoli e intrattenimento, ma anche occasione per visitare le cantine e i vigneti della zona. Tra venerdì 31 agosto e domenica 2 settembre, si svolgerà 'Uva e dintorni', manifestazione enogastronomica e storico-culturale organizzata dall'omonimo comitato, col supporto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell'ambito degli eventi enologici provinciali, riuniti sotto il cappello delle #trentinowinefest.

Saranno tre giorni di festa dal sapore medioevale, tra musici, giocolieri, fachiri e cantastorie, duelli, dimostrazioni di falconeria e spettacoli danzanti, dove gli stessi abitanti vestiranno i panni dei loro antenati per mettere in scena antichi mestieri. Non mancheranno mercatini di hobbisti e artigiani, oltre all'allestimento di ghiotte corti gastronomiche, in grado di accontentare anche eventuali intolleranze. (ANSA).