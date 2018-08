Approvate graduatorie per insegnanti materne trentine

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - Approvate dalla Giunta provinciale di Trento le graduatorie per l'assunzione a tempo determinato del personale insegnante delle scuole dell'infanzia per il triennio scolastico 2018-2021. E' stato stabilito inoltre il contingente di personale da assumere a tempo indeterminato con le qualifiche di coordinatore pedagogico e di insegnante per il prossimo anno scolastico, 45 figure in tutto.

Le graduatorie, suddivise per circolo di coordinamento pedagogico, saranno utilizzate per effettuare le assunzioni annuali con il sistema della "chiamata unica" e saranno utilizzate successivamente, nel corso dell'anno scolastico, dai coordinatori pedagogici per effettuare le assunzioni di personale a tempo determinato che si rendano necessarie. Le graduatorie sono pubblicate agli albi dei circoli di coordinamento pedagogico e sul portale tematico dell'amministrazione provinciale www.vivoscuola.it.