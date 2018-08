Vitalizi: 17 milioni a fondo famiglia e occupazione

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Ammonta a 17.266.838 euro, suddivisa in maniera equa tra Alto Adige e Trentino, la somma destinata al fondo famiglia e occupazione, alimentato con le restituzioni dei vitalizi da parte degli ex consiglieri regionali in seguito alla riforma dei trattamenti previdenziali.

Fondo istituito poco più di 4 anni nel bilancio della Regione Trentino-Alto Adige che ha consentito l'avvio di 59 progetti.

Tutta la documentazione è presente sul sito web della Regione. Per quanto riguarda la Provincia di Trento, i fondi destinati all'occupazione (9 progetti) sono stati pari a 4,3 milioni di euro, al sociale sono stati assegnati 2,158 milioni per 10 progetti, stessa somma per la famiglia a fronte di 6 progetti. In Alto Adige, invece, dove restano da distribuire ancora poco più di 20.000 euro, 14 progetti hanno riguardato l'occupazione (3,25 milioni di euro), 11 il sociale (2,2 milioni) e 9 la famiglia (3,17 milioni).