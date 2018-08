Provinciali Trentino: centrosinistra si ricompatta

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Il centrosinistra autonomista in Trentino si ricompatta in vista delle elezioni provinciali del 21 ottobre. La riunione fiume di ieri sera ha portato i partiti ha sottoscrivere un documento che dovrebbe portare a formalizzare una coalizione in vista del voto e a definire il programma. Il tutto previo "un confronto programmatico con i componenti della coalizione per verificare le convergenze sui contenuti e in conseguenza la sua eventuale designazione a candidato presidente" affidato all'attuale governatore, Ugo Rossi, con precisa scadenza, il 14 agosto.

Quanto al programma sono state evidenziate alcune linee generali a cui dare particolare rilievo, tra cui il rafforzamento delle istituzioni autonomistiche a livello provinciale, regionale e euroregionale, l'apertura europea, la tutela dei diritti delle persone, le politiche di sviluppo economico e del lavoro e della solidarietà, la lotta alla povertà e alle dipendenze, gli investimenti in scuola, università, formazione, ricerca, cultura. (ANSA).