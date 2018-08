Musei in Alto Adige aperti a Ferragosto

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - A ferragosto tutti e dieci i musei di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano sono aperti.

Ampia l'offerta di mostre e manifestazioni in programma.

Il Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano - Castel Tirolo offre, oltre al percorso permanente sulla storia del Tirolo dai primordi ad oggi, anche la mostra monografica dedicata al duca asburgico Federico IV d'Austria, detto "Tascavuota", che come principe regnante segnò la storia del territorio tirolese. È dedicata invece ai passi alpini ed al loro significato turistico la mostra temporanea ancora visitabile al Touriseum, Museo provinciale del turismo a Castel Trauttmansdorff a Merano. Al Museo provinciale degli usi e costumi di Dietenheim, Brunico, visitatrici e visitatori possono fare la conoscenza, attraverso gli attrezzi agricoli esposti e i masi storici ricostruiti, della vita rurale di epoca preindustriale. Il museo attualmente ospita una mostra sull'importante produzione di vasellame di terracotta in Val Pusteria.