Linea Brennero,chiusura alle 23 del 12/8

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - Da parte di Rfi è stata confermata la regolarità del servizio di trasporto ferroviario nei giorni antecedenti l'inizio dei lavori di manutenzione sulla linea del Brennero, che si era reso necessario differire di 48 ore con apposita ordinanza prefettizia, e che comporteranno l'interruzione dal 12 al 17 agosto. Pertanto, continueranno ad essere pienamente operativi, fino alle ore 23 di domenica 12 agosto, i collegamenti ferroviari per raggiungere l'Alto Adige e le numerose località di villeggiatura, in cui sono attesi, già nelle prossime ore, migliaia di turisti e visitatori. Il commissario del governo di Bolzano, prefetto Vito Cusumano, ha presieduto al palazzo Ducale la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'opportuna condivisione delle attività già predisposte dalle amministrazioni e dagli organismi interessati a seguito dei lavori di manutenzione della rete, che comporteranno l'interruzione delle linee Verona-Brennero e Bolzano-Merano fino alle ore 7 del 17 agosto.