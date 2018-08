Incendi: in fiamme azienda Pisoni a Trento

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Un grosso incendio si è sviluppato nella notte in un capannone dell'azienda Pisoni macchine agricole a Sarche, in Trentino. A dare l'allarme è stato il proprietario stesso e i vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, hanno lavorato tutta la notte per domarlo.

Non risultano feriti e i vigili del fuoco sono al lavoro per risalire alle cause del rogo e verificare la stabilità della struttura. (ANSA).